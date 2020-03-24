Проживший 30 лет один на острове отшельник назвал способ перенести самоизоляцию

Пожилой отшельник Мауро Моранди (Mauro Morandi), проживший более 30 лет в одиночестве на острове Буделли в Сардинии, назвал легкий способ перенести самоизоляцию из-за коронавируса — не бояться оставаться наедине с собой и читать книги. Об этом сообщается на сайте телеканала CNN.
В 1989 году миланская компания Immobiliare Nuova Gallura наняла бывшего учителя физкультуры Моранди смотрителем Буделли. Из-за финансовых трудностей в 2006 году фирма перестала платить итальянцу, но он решил остаться на острове и продолжать трудиться там бесплатно. За эти годы 81-летний отшельник заработал репутацию итальянского Робинзона Крузо.
Несмотря на изолированность от внешнего мира, Моранди следит за последними новостями с помощью телефона. По его словам, на острове Буделли он чувствует себя в полной безопасности. «Я хорошо себя чувствую. Происходящее в мире меня не пугает. На этом острове ничто не угрожает моей жизни. Совершенно никаких рисков. Никто не приплывает сюда. Даже в отдалении не видно ни единого судна», — отметил он.
Мужчина переживает за здоровье своей семьи и друзей, которые живут в итальянском городе Модена. Его беспокоит, что страна находится на втором месте в мире по числу заболевших. «Сейчас для них настало непростое время», — подчеркнул он. Тем не менее пандемия коронавируса практически не сказалась на жизни Моранди. Единственное, на остров перестали доставлять еду, а редкие встречи с туристами сошли на нет.
Моранди утверждает, что он не чувствует себя одиноко. Когда ему становится скучно, он делает красочные фотографии острова и выкладывает их в Instagram. «У меня там много подписчиков», — с гордостью говорит он. Итальянец считает, что карантин и самоизоляция — это прекрасная возможность познать себя. «Я провожу каждую зиму дома. Месяцами я почти не выхожу наружу, только время от времени сижу на крыльце своей хижины. Люди не могут посидеть дома две недели? Это же смешно», — заметил он.
Итальянец посоветовал окружающим читать книги и пытаться заглянуть вглубь себя. По его словам, многие боятся оставаться наедине с собой. «Когда вы анализируете свою жизнь и смотрите на происходящее под разными углами, вы можете прийти к выводу, что впустую прожигаете жизнь, или вдруг осознать, что совершали дурные поступки и были плохим человеком», — рассуждает он.
По мнению Моранди, благодаря карантину у людей появилась возможность проанализировать и изменить свою жизнь к лучшему. Однако он считает, что только единицы воспользуются этим шансом. «Основная масса слишком привыкла находиться в зоне комфорта и вести бестолковый образ жизни», — подытожил он.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения