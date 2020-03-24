Проживший 30 лет один на острове отшельник назвал способ перенести самоизоляцию

Пожилой отшельник Мауро Моранди (Mauro Morandi), проживший более 30 лет в одиночестве на острове Буделли в Сардинии, назвал легкий способ перенести самоизоляцию из-за коронавируса — не бояться оставаться наедине с собой и читать книги. Об этом сообщается на сайте телеканала CNN.

В 1989 году миланская компания Immobiliare Nuova Gallura наняла бывшего учителя физкультуры Моранди смотрителем Буделли. Из-за финансовых трудностей в 2006 году фирма перестала платить итальянцу, но он решил остаться на острове и продолжать трудиться там бесплатно. За эти годы 81-летний отшельник заработал репутацию итальянского Робинзона Крузо.

Несмотря на изолированность от внешнего мира, Моранди следит за последними новостями с помощью телефона. По его словам, на острове Буделли он чувствует себя в полной безопасности. «Я хорошо себя чувствую. Происходящее в мире меня не пугает. На этом острове ничто не угрожает моей жизни. Совершенно никаких рисков. Никто не приплывает сюда. Даже в отдалении не видно ни единого судна», — отметил он.

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Мужчина переживает за здоровье своей семьи и друзей, которые живут в итальянском городе Модена. Его беспокоит, что страна находится на втором месте в мире по числу заболевших. «Сейчас для них настало непростое время», — подчеркнул он. Тем не менее пандемия коронавируса практически не сказалась на жизни Моранди. Единственное, на остров перестали доставлять еду, а редкие встречи с туристами сошли на нет.

Моранди утверждает, что он не чувствует себя одиноко. Когда ему становится скучно, он делает красочные фотографии острова и выкладывает их в Instagram. «У меня там много подписчиков», — с гордостью говорит он. Итальянец считает, что карантин и самоизоляция — это прекрасная возможность познать себя. «Я провожу каждую зиму дома. Месяцами я почти не выхожу наружу, только время от времени сижу на крыльце своей хижины. Люди не могут посидеть дома две недели? Это же смешно», — заметил он.

Итальянец посоветовал окружающим читать книги и пытаться заглянуть вглубь себя. По его словам, многие боятся оставаться наедине с собой. «Когда вы анализируете свою жизнь и смотрите на происходящее под разными углами, вы можете прийти к выводу, что впустую прожигаете жизнь, или вдруг осознать, что совершали дурные поступки и были плохим человеком», — рассуждает он.

По мнению Моранди, благодаря карантину у людей появилась возможность проанализировать и изменить свою жизнь к лучшему. Однако он считает, что только единицы воспользуются этим шансом. «Основная масса слишком привыкла находиться в зоне комфорта и вести бестолковый образ жизни», — подытожил он.

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