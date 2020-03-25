Пробывшая 665 дней в космосе астронавтка назвала способ перенести самоизоляцию

Вышедшая на пенсию американская астронавтка Пегги Уитсон, которая провела 665 дней на МКС, назвала способ перенести самоизоляцию. Ее слова опубликовал новостной портал CBS News.

Уитсон рассказала, что НАСА тренирует космонавтов находиться в компании одних и тех же людей в течение долгого периода. «В программу тренировок входит командная работа при совместном проживании. Важно понимать, что цель коллектива превыше всего. Болезнь COVID-19 также поставила перед нами важную цель — спасать жизни, находясь на карантине», — сказала она. Американка подчеркнула, что перенести самоизоляцию будет проще, если не забывать об этой цели.

Астронавтка посоветовала наладить общение с людьми, оказавшимися рядом на карантине. Она призналась, что в космосе ей никогда не было скучно. По ее словам, она ставила для себя дополнительные задачи, либо просто наслаждалась удивительным видом через иллюминатор. Уитсон призвала окружающих вспомнить, чем они хотели бы заняться, будь у них больше свободного времени. «Может быть, почитать книгу? Написать стихотворение или порисовать?» — предположила она.

Ранее 81-летний отшельник Мауро Моранди (Mauro Morandi), проживший более 30 лет в одиночестве на острове Буделли в Сардинии, назвал легкий способ пережить самоизоляцию из-за коронавируса — не бояться оставаться наедине с собой и читать книги.

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