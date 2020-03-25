Главный психиатр России назвал способ убедить стариков сидеть дома

Чтобы убедить стариков оставаться дома из-за коронавируса, стоит использовать приемы из детства, с помощью которых дети уговаривали родителей выполнить их просьбы и желания. Такой способ предложил главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, передает ТАСС.
По словам психиатра, надо использовать все методы убеждения родителей, в том числе «воздействовать на струны души во имя спасения их и себя».
Ранее 25 марта стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Как заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, за умышленное причинение смерти из-за нарушения карантина будут наказывать по статьям Уголовного кодекса за терроризм и диверсию.
Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 163. Таким образом, общее число инфицированных составило 658 человек. Под наблюдениями в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения