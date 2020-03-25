Главный психиатр России назвал способ убедить стариков сидеть дома

Чтобы убедить стариков оставаться дома из-за коронавируса, стоит использовать приемы из детства, с помощью которых дети уговаривали родителей выполнить их просьбы и желания. Такой способ предложил главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, передает ТАСС.

По словам психиатра, надо использовать все методы убеждения родителей, в том числе «воздействовать на струны души во имя спасения их и себя».

Материалы по теме «Если человек адекватен — он изолирует сам себя» Россиян силой отправляют в карантин и грозят полицией из-за коронавируса. Законно ли это?

Ранее 25 марта стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Как заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, за умышленное причинение смерти из-за нарушения карантина будут наказывать по статьям Уголовного кодекса за терроризм и диверсию.

Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 163. Таким образом, общее число инфицированных составило 658 человек. Под наблюдениями в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!