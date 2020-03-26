Крокодил съел нарушившего карантин по коронавирусу мужчину

Житель города Камони, Руанда, нарушил введенный из-за вспышки коронавируса режим строгой самоизоляции и отправился на рыбалку, где его съел крокодил. Об этом сообщает издание New York Post.
В среду, 25 марта, мужчина, чье имя неизвестно, пошел на рыбалку на реку Нйабаронго. Там его убил и съел крокодил.
«Он был в числе нескольких людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать распространение вируса», — рассказала мэр города Элис Кайитеси.
В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом, погибших нет. Это высочайший показатель в регионе. Страна ввела режим строгой изоляции.
Ранее сообщалось, что жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания с интернет-знакомым. Женщину задержали, когда она возвращалась со свидания домой.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 472,7 тысячи человек, 21,3 тысячи погибли, 114,9 тысячи — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения