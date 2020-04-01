Россиян призвали не подходить друг к другу ближе чем на метр из-за коронавируса

Все жители России должны соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на один метр из-за коронавируса. Ограничение не распространяется на поездки в такси. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на сайте ведомства в среду, 1 апреля.
«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в тексте документа.
31 марта в России выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К этой дате общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения