Россиян призвали не подходить друг к другу ближе чем на метр из-за коронавируса

Все жители России должны соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на один метр из-за коронавируса. Ограничение не распространяется на поездки в такси. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на сайте ведомства в среду, 1 апреля.

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«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в тексте документа.

31 марта в России выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К этой дате общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

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