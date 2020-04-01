В Москве за сутки выписали 35 пациентов с коронавирусом

За последние сутки из медицинского центра в московском районе Коммунарка выписались 35 человек с коронавирусом. В больнице остается более 150 пациентов с таким диагнозом, сообщил главврач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Проценко уточнил, что из этих 150 человек к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены четверо.

В комментариях к посту Проценко спросили, с чем связано резкое увеличение числа заразившихся: «Пришли результаты или всплеск?» Медик ответил: «Результаты».

31 марта у Проценко также был диагностирован коронавирус.