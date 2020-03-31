Главврач больницы в Коммунарке продолжил работать с коронавирусом

Денис Проценко, главный врач больницы в московском районе Коммунарка, где проходят лечение зараженные коронавирусом пациенты, продолжает работать. У него диагностирован коронавирус. Проценко отказался подробно комментировать ситуацию из-за занятости, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Я работаю», — сказал Проценко.

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О том, что у Проценко обнаружили коронавирус, стало известно ранее, 31 марта. В больнице агентству «Интерфакс» сообщили, что Проценко чувствует себя удовлетворительно и находится в больнице в Коммунарке.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 пациентов с коронавирусом умерли, 121 человек полностью излечился. За последние сутки выздоровели еще 55 человек.

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