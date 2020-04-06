Россияне массово захотели учиться во время самоизоляции из-за коронавируса

Большинство россиян заявили, что хотят и готовы осваивать новое в режиме самоизоляции, введенном в стране из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф.
Согласно результатам опроса, учиться в нерабочие дни готовы более 93 процентов россиян. Большинство хотело бы заняться изучением иностранных языков в самоизоляции (от 33 до 35 процентов опрошенных). 24 процента опрошенных в Telegram отметили, что им были бы интересны курсы по информационным технологиям, 17 процентов респондентов из Viber выделили курсы по психологии.
«Также в топ самых предпочтительных для освоения курсов вошли кулинария (от 4 до 10 процентов опрошенных), управление (5-6 процентов), искусство (5 процентов). Только 5-7 процентов опрошенных не хотят изучать ничего нового в период самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За все время зафиксировано 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения