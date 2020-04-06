Россияне массово захотели учиться во время самоизоляции из-за коронавируса

Большинство россиян заявили, что хотят и готовы осваивать новое в режиме самоизоляции, введенном в стране из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф.

Согласно результатам опроса, учиться в нерабочие дни готовы более 93 процентов россиян. Большинство хотело бы заняться изучением иностранных языков в самоизоляции (от 33 до 35 процентов опрошенных). 24 процента опрошенных в Telegram отметили, что им были бы интересны курсы по информационным технологиям, 17 процентов респондентов из Viber выделили курсы по психологии.

«Также в топ самых предпочтительных для освоения курсов вошли кулинария (от 4 до 10 процентов опрошенных), управление (5-6 процентов), искусство (5 процентов). Только 5-7 процентов опрошенных не хотят изучать ничего нового в период самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За все время зафиксировано 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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