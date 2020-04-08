Московскому рынку жилья предрекли затяжное падение

Режим самоизоляции, введенный в Москве на фоне распространения коронавирусной инфекции, больно ударит по рынку вторичного жилья. Даже после отмены ограничений многие потенциальные покупатели квартир откажутся от запланированных сделок, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Даже если период самоизоляции закончится 30 апреля и не будет продлен, нынешнее затишье нанесет ощутимый удар по покупательной способности населения, — предрекают риелторы. — Мы предполагаем, что часть потенциальных покупателей, в том числе те из них, у кого уже были предварительные договоренности с продавцами, откажутся от приобретения недвижимости из-за сокращения зарплаты или потери рабочего места».

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Кроме того, полагают эксперты, затяжному падению рынка жилья будет способствовать рост ставок по ипотеке: несмотря на то, что ЦБ пока сохраняет ключевую ставку на прежнем, «докризисном» уровне, большинство крупнейших банков начали повышать кредитные ставки.

Риелторы, тем не менее, не прогнозируют значительного снижения цен на вторичную недвижимость в среднесрочной перспективе, так как основными игроками данного сегмента являются физические лица, и многие из них готовы годами удерживать свои ценовые позиции. «Уменьшение средних показателей по стоимости вторичного жилья будет медленным и незаметным для рядовых потребителей. В качестве примера можно также привести сценарий 2015-2018 годов — в этот период наблюдалось плавное снижение цен после скачка покупательской активности в конце 2014-го», — заключают эксперты.

Ранее в апреле сообщалось, что с начала 2020 года объем предложения вторичного жилья в Москве сократился на 3 процента. Уменьшение числа выставленных на продажу неновых квартир зафиксировано во всех административных округах «старого» города (без учета присоединенных территорий).

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