Российское жилье подорожало

По итогам первого квартала 2020-го стоимость квадратного метра вторичного жилья увеличилась в 62 из 70 крупнейших городов России, в восьми она снизилась, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Наибольшее удорожание неновой недвижимости зафиксировано в Красноярске (плюс 5 процентов), Новосибирске (плюс 4,7 процента), Туле, Ростове и Екатеринбурге (во всех — плюс 4 процента). Также заметно — более чем на 3 процента — выросла стоимость жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Материалы по теме «Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры» Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?

Средняя цена «вторички» в России, за исключением элитного сегмента, на конец марта составила 61,25 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики. Средняя цена лота достигла 3,5 миллиона рублей.

«Сейчас ажиотаж спадет — а в тех городах, где объявлен режим самоизоляции, он уже улегся — и начнется долгий период неопределенности, — прогнозируют эксперты. — Спрос упадет сразу из-за нескольких факторов: подорожания ипотеки, разорение многих бизнесов, увеличившаяся безработица. Тем собственникам, кто не успел продать свои квартиры сейчас, придется волей-неволей опускать цены или дожидаться лучших времен».

Ранее в марте аналитики развеяли миф о выгодности покупки квартир в условиях обесценивания рубля. По их мнению, сохранить деньги, вложив их в отечественные квадратные метры, вряд ли получится: российская недвижимость в обозримом будущем заметно подешевеет из-за значительного снижения покупательской способности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru