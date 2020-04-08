Путин поручил пересмотреть условия предоставления кредитных каникул по ипотеке

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами поручил пересмотреть условия предоставления кредитных каникул по ипотеке. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале «Россия 24».
Глава государства поручил правительству и Центробанку рассмотреть возможность расширить программу кредитных каникул, чтобы они стали более доступными.
Ранее россиянам сообщили, что воспользоваться правом на кредитные каникулы по жилищному кредиту могут только те граждане, чей объем кредита не превышает 1,5 миллиона рублей. При этом средний размер ипотечного кредита в России равняется примерно 2,5 миллиона рублей, а в Москве — 4,5 миллиона рублей.
Претендовать на отсрочку могут лишь те россияне, чьи ежемесячные доходы из-за эпидемии коронавируса упали более чем на 30 процентов.
Также россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам — они должны быть выплачены до конца апреля. Нерабочие дни в таком случае не являются уважительной причиной для отсрочки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения