Названо условие для предоставления кредитных каникул по ипотеке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Воспользоваться правом на кредитные каникулы могут лишь те россияне, размер жилищного кредита которых не превышает 1,5 миллиона рублей. При этом средний размер ипотечного кредита в России составляет около 2,5 миллиона рублей, а в Москве — 4,5 миллиона рублей.

В Сбербанке уточнили, что ипотека в таком случае должна быть оформлена до 3 апреля 2020 года.

Также россиянам напомнили, что кредитные каникулы, которыми можно воспользоваться из-за эпидемии коронавируса, не являются бесплатными: проценты по кредиту в льготный период все равно будут начисляться.

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