Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

Кредитные каникулы, которые россияне могут взять из-за эпидемии коронавируса, не являются бесплатными: проценты по кредиту в льготный период продолжают начисляться. Об этом сообщили в Центробанке России, передает РИА Новости.

«По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита, которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору», — говорится в сообщении.

Начисленные за льготный период проценты по кредитной карте должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж нужно будет совершить через 30 дней после истечения льготного периода.

Ранее 4 апреля сообщалось, что Центробанк рекомендовал микрофинансовым организациям не наказывать до конца апреля россиян, которые несвоевременно вносят платежи по микрокредитам. Организациям рекомендовали «учитывать режим ограничительных мер, которые применяются в субъекте Российской Федерации и могут повлиять на возможность клиента посетить офис МФИ для своевременного совершения операций».

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах 3 апреля. Согласно документу, во время каникул нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращаться с требованием к поручителю. Воспользоваться этим правом могут граждане, чей ежемесячный доход упал более чем на 30 процентов по сравнению с ежемесячным доходом за прошлый год. Отсрочить платежи можно на срок до полугода.

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