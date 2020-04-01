В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА, содержание которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Эксперты прогнозируют, что экономические проблемы будут особенно болезненными для заемщиков — из-за этого свыше половины долгов граждан перед МФО могут оказаться проблемными. В связи с этим организации вынуждены ужесточать требования к заемщикам.

Как отметил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, изменение экономических условий произошло настолько быстро, что банки и МФО вынуждены менять скоринговые модели, когда рецессия практически наступила. При этом среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы уже выданы без учета резкого изменения платежеспособности россиян.

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Однако если пандемию коронавируса удастся остановить к маю или июню, то всплеск просрочки будет краткосрочным и вернется в норму к концу года, полагает Макаров.

Директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит» Надежда Димченко в свою очередь считает, что текущая ситуация приведет к ужесточению требований к заемщикам. По ее словам, кредиторы уже задумываются об этом.

Ранее эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщили, что на фоне коронавируса в России граждане стали чаще просить отсрочку по кредитам. Как указали в банках, даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией. Одни россияне ссылаются на страх выйти из дома, другие — на самоизоляцию, а третьи говорят, что уже больны.

Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

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