Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Однако, по заявлению организации, просрочки по платежам из-за коронавируса становятся единичными случаями. На эту причину приходится менее одного процента всех отказов в погашении долга.
Подобные обращения наблюдают коллекторы и представители банков. Причем последние говорят, что даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией.
Одни россияне ссылаются на страх выйти из дома, другие — на самоизоляцию, а третьи говорят, что уже больны. Однако президент НАПКА Эльман Мехтиев пояснил, что подавляющая часть таких объяснений воспринимается коллекторами как отговорки.
По его словам, ни один из должников не предоставил каких-либо доказательств, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии коронавируса. При этом существуют единичные случаи подтверждения того, что платежеспособность заемщика снизилась на фоне эпидемии.
20 марта Центробанк раскрыл план помощи россиянам и поддержки банков на фоне пандемии коронавируса. В документе кредитным организациям и МФО рекомендовано реструктуризировать кредиты для тех, кто заразился Covid-19. Также были объявлены меры о поддержке ипотеки: снижены значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения