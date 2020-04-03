Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом "Дом.рф" расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в документе. Центробанку также поручено отрегулировать деятельность банков так, чтобы доступность ипотеки возросла. Срок исполнения распоряжения — до 1 мая 2020 года.
В тот же срок российскому правительству поручено разработать совместно с ЦБ программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.
Ранее, в марте, сообщалось, что Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса. Она предусматривает, в том числе, субсидирование процентных ставок и ипотеки. Документ направлен в Минэкономразвития. После обсуждения правительством он будет включен во второй пакет антикризисных мер.