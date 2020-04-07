В России задумались над увеличением порога ипотеки

В Кабмине России задумались над увеличением порога ипотеки для обращения за кредитными каникулами в некоторых регионах. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, порог в 1,5 миллиона рублей был выбран, как некий уровень, покрывающий средний размер ипотеки в большинстве российских регионов. В перечень субъектов, в частности, входят Москва, Санкт-Петербург и Дальний Восток. «В этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов», — отметил Моисеев.

Россияне, которые имеют проблемы с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом, теперь могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Претендовать на льготный период могут те, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30 процентов.

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Однако воспользоваться отсрочкой можно будет только, если сумма кредита не превышает определенного порога. Например, кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита в 1,5 миллиона рублей, потребительским кредитам до 250 тысяч рублей, автокредитам до 600 тысяч рублей, а также кредитным картам с лимитом в 100 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Центробанку также было поручено отрегулировать деятельность банков так, чтобы доступность ипотеки возросла. Срок исполнения распоряжения — до 1 мая 2020 года.

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