Элитная недвижимость рекордно подешевела из-за коронавируса

Элитная недвижимость, в том числе и за рубежом, рекордно подешевела из-за коронавируса — размер дисконта достигает 30 процентов. Об этом говорится в материале консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
С начала марта этого года эксперты зафиксировали рост предложений от собственников вилл и апартаментов со скидками до 30 процентов — преимущественно это Франция и Италия. Многие объекты были выставлены уже давно, однако теперь приобрели статус «срочной продажи». Растет спрос на загородное жилье, особенно в Лондоне и Нью-Йорке, тогда как на Кипре подскочил спрос на виллы и элитные апартаменты в аренду в связи с закрытием гостиниц.
Особую популярность в сложившейся ситуации набирают сделки без личного присутствия, например, чтобы поучаствовать в иммиграционных программах. В основном речь идет о странах Карибского бассейна: Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Киттс и Невис.
Ранее риелторы сообщили, что богачи в России «попрятались» от коронавируса на съемных дачах. В текущем месяце количество сделок на загородном рынке подмосковной «элитки» на 12 процентов превысило показатель за весь март 2019 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения