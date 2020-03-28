Россияне устремились на дачи

Традиционно в марте возрастает количество обращений от жителей российских мегаполисов, желающих арендовать дом за городом на лето. В 2020 году спрос на сезонную аренду вырос на 15 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда».

По оценкам риелторов, увеличение спроса на загородное жилье связано с тем, что у многих россиян сорвались планы на летний отдых из-за пандемии коронавируса (в частности, поездки за границу), и они устремились на дачи — активно рассматривают варианты летнего найма внутри страны.

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«Сегодня мы видим, что на рынке действительно есть определенная доля потенциальных арендаторов, которые хотят снять дом в области именно из-за сложившейся ситуации, — отмечают в МИЭЛЬ. — При этом говорить о каком-либо ажиотаже не приходится. Арендаторы предъявляют четкие требования к объекту и выбирают лучшие предложения по цене и качеству».

На подмосковном рынке дома для сезонной аренды представлены в широком диапазоне, указывают риелторы, — от 12 тысяч рублей в месяц за старый дом в деревне (с удобствами на улице, в 100 километрах от МКАД) до 700 тысяч рублей за роскошный дом на Рублево-Успенском шоссе. Основная масса предложения представлена в ценовом диапазоне 45-200 тысяч рублей.

Ранее в марте сообщалось, что коронавирус повысил спрос на жилье в ряде стран. В настоящее время инвесторам прежде всего интересны объекты в США, на Карибских островах, в Испании, Великобритании и Германии.

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