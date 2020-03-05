Российские покупатели загородных домов стали осторожнее

В 2019 году покупатели загородной недвижимости в России стали осторожнее — перед сделкой они тщательно взвешивают свои финансовые возможности. К такому выводу пришли аналитики компании «Kaskad Недвижимость», материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно проведенному анализу, количество сделок на «загородке» с привлечением ипотеки и рассрочки снизилось на 45 процентов по отношению к показателям 2018 года. При этом в 2019-м на 81 процент увеличилась доля покупателей, которые воспользовались только платной рассрочкой при покупке загородного дома, и на 25 процент выросла доля тех, кто оплатил жилье «живыми» деньгами, путем внесения 100-процентной оплаты.

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Также эксперты «Kaskad Недвижимость» отмечают увеличение средней продолжительности сделки. В 2019 году по отношению к 2018-му этот показатель вырос на 22 процента, приблизившись к 100 дням. «Сегодняшний покупатель рассматривает максимальное количество альтернатив и не спешит расставаться с деньгами», — констатируют аналитики.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания. Наиболее заметно цены за год снизились в Архангельской области (на 7 процентов), Алтайском крае (на 6 процентов) и Омской области (на 5 процентов).

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