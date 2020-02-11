Москвичи столкнулись с дефицитом жилплощади. Уровень обеспеченности ею в городе — один из самых низких по России. Всего на душу населения в столице приходится 19,9 квадратного метра, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Несмотря на рекордное количество построенного жилья (за прошлый год в Москве появилось пять миллионов квадратных метров жилой недвижимости), показатель прирастает всего на 0,1 «квадрата» в год.

Однако, по мнению чиновника, у большинства москвичей есть еще загородные дома и дачи. Если посчитать и их, то получится, что на каждого жителя столицы в среднем приходится 24 квадратных метра. Но учесть данное жилье не позволяет статистика, поскольку эта недвижимость находится в Подмосковье или соседних областях. Даже при таком раскладе на каждого горожанина все равно приходится меньше 30 квадратных метров, которые предусмотрены национальным проектом «Жилье».

По итогам 2019 года самыми популярными районами «старой» Москвы для покупки жилья на первичном рынке стали Ярославский район, Ново-Переделкино и Нагатинский Затон. В десятку также попали Метрогородок, Котловка, Очаково-Матвеевское, Щукино, Соколиная Гора, Останкинский район и Черемушки.

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