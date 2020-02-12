В России подешевели загородные дома и дачи

По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Камчатский край — лидер по стоимости загородных домов, ему уступают даже южные регионы и Московская область, выяснили аналитики. «Квадрат» негородского жилья на Камчатке стоит больше 44 тысяч рублей. При этом средний для России показатель — 23,2 тысячи рублей за квадратный метр.

В 12 из 25 рассматриваемых регионов страны дома к концу 2019-го подешевели. Наиболее заметно цены за год снизились в Архангельской области (на 7 процентов), Алтайском крае (на 6 процентов) и Омской области (на 5 процентов). В шести регионах цены остались неизменными, еще в семи они выросли. Самый большой рост ценника зафиксирован в Башкортостане и Иркутской области — на 9 и 8 процентов соответственно.

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Самые доступные дома, по данным «Авито», также можно приобрести в Архангельской области (в среднем 15 тысяч рублей за квадратный метр), в Омской области (16,3 тысячи рублей) и Алтайском крае (16,7 тысячи рублей). В Крыму «квадрат» оценивается в 39,7 тысячи рублей, в Московской области — в 36 тысяч рублей.

Что касается дач для сезонного проживания, за 2019-й в среднем по стране они подешевели на 5 процентов, до 13,3 тысячи рублей за квадратный метр. Сильнее всего цены снизились в Приморском крае — на 17 процентов. Наибольшее повышение отмечено в Калининградской области — на 5 процентов. Самые доступные дачи в Алтайском крае (в среднем 7,3 тысячи рублей за квадратный метр) и в Удмуртии (8,5 тысячи), самые дорогие — в Крыму (29,6 тысячи рублей за «квадрат») и Краснодарском крае (25 тысяч рублей).

В декабре 2018-го россиянам упростили регистрацию на дачах, изменив порядок признания садовых домов жилыми, а жилых — садовыми. С тех пор смена статуса объекта недвижимости может быть проведена органами местного самоуправления без соответствующего заключения специальной комиссии. Достаточно передать чиновникам заявление и необходимые бумаги.

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