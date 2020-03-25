Коронавирус повысил спрос на жилье в ряде стран

Пандемия коронавируса может положительно сказаться на рынке недвижимости ряда стран мира. Об этом говорится в сообщении компании Moscow Sotheby's International Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вспышка коронавирусной инфекции ударила практически по всем сферам мировой экономики, отмечают аналитики, однако в некоторых странах рынок недвижимости не только не пострадал от пандемии, но и, напротив, может ощутить ее положительное влияние. «Если вирус не удастся победить в ближайшие месяцы, то инвесторы начнут искать другие варианты сохранения капитала, обратив внимание на недвижимость, — поясняют в Moscow Sotheby's. — У иностранных покупателей появилась возможность выгодно вложить деньги в зарубежные объекты. Для этого необязательно выезжать из страны, что особенно важно в условиях карантина».

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Аналитики указывают, что в настоящее время инвесторам стоит рассмотреть возможность приобретения жилья и других объектов в США, на Карибских островах, в Испании, Великобритании и Германии. По их данным, за последние несколько недель спрос на недвижимость в США со стороны азиатских инвесторов вырос на 500 процентов, что стало прямым следствием распространения коронавируса. «Покупатели могут рассчитывать на дисконты», — подчеркивают в Moscow Sotheby's.

Ранее в марте сообщалось, что острая ситуация с распространением коронавирусной инфекции спровоцировала падение цен на жилье в Европе.

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