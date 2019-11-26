Инвесторы стали охотнее тратиться на недвижимость в России

Объем вложений в объекты недвижимости на территории России в 2019 году увеличился на девять процентов, до 260-280 миллиардов рублей. Об этом заявил журналистам управляющий партнер консалтинговой компании Knight Frank Алексей Новиков, передает «Интерфакс».

Позитивная динамика в основном обеспечена регионами за пределами Москвы: в текущем году инвесторы вложили в них 90 миллиардов — против 67 миллиардов в 2018-м. Инвестиции в столицу остались на прежнем уровне — 180 миллиардов рублей за год, уточнил эксперт.

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По его словам, в 2019-м наибольший объем средств в России инвесторы вложили в торговую недвижимость. При этом доля иностранных инвестиций в текущем году оказалась на четыре процента ниже прошлогоднего показателя: 20 процентов против 24-х.

«Ситуация не звездная, но перспективная», — заявил Новиков, добавив, что в 2020-м объем инвестиций в российские объекты продолжит сдержанно увеличиваться.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что суммарный объем мировых вложений в недвижимость за первые шесть месяцев 2019-го составил 810 миллиардов долларов — на 30 миллиардов меньше, чем в аналогичном периоде 2018-го.

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