Раскрыта неожиданная выгода от пандемии коронавируса

Острая ситуация с распространением коронавирусной инфекции спровоцировала падение цен на жилье в Европе. Инвесторы могут воспользоваться моментом, чтобы выгодно вложиться в традиционно привлекательную местную недвижимость, говорится в материалах компании World Real Estate Fund, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, объекты недвижимости в Европе остаются востребованными у состоятельных покупателей из России. Приобретение подобных активов позволяет сохранить собственные средства в иностранной валюте, которая надежнее защищена от неожиданного обесценивания. Кроме того, после преодоления пандемии коронавируса такие лоты восстановятся в стоимости и будут приносить стабильный валютный доход, подчеркивают в World Real Estate Fund.

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«Как ни странно, но наиболее инвестиционно привлекательной остается по-прежнему Европа, которая сейчас сильно страдает из-за вируса, — Италия, Франция. Там недвижимость снижается очень существенно, есть варианты с дисконтом в 20-30 процентов и даже выше. Также дешевеют Азия и США. Все, что сейчас "в просадке", очень интересно. Например, курортная недвижимость», — уточняют эксперты. Согласно раскрытой информации, наибольшую ценность для инвесторов представляют объекты, расположенные на Средиземноморском побережье и в крупных городах Италии, Франции и других европейских стран.

В то же время, подчеркивают эксперты, не стоит покупать недвижимость в странах, экономика которых похожа на российскую, — в частности, в Казахстане и других государствах-членах СНГ.

«Первое, на что нужно обратить внимание при выборе объекта, — цена за квадратный метр. Чем больше она "просела", тем интереснее. Второй фактор — ликвидность. Если объект расположен в хорошем месте, например, в Риме или в Венеции, то рано или поздно он восстановится в цене и пойдет в рост, а также будет пользоваться стабильным спросом на аренду после окончания эпидемии», — резюмируют в World Real Estate Fund.

Ранее в марте стало известно, что Европа обогнала Азию по числу смертей от коронавируса. Из-за этого все страны Евросоюза решили приостановить программы по размещению мигрантов.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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