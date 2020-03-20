YouTube ухудшит качество видео из-за коронавируса

Видеосервис YouTube принял решение ухудшить качество роликов, публикуемых на сайте, чтобы уменьшить нагрузку на интернет в странах Европейского союза. Как передает Reuters, это связано с ростом числа зрителей из-за карантина в связи с коронавирусом.

Владелец YouTube, корпорация Alphabet, последовал призыву еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона (Thierry Breton). Политик попросил стриминговые сервисы снизить качество видео, чтобы избежать проблем с интернет-соединением. По его оценке, видеоконтент составляет огромную долю трафика в сети.

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По данным агентства, Бретон предварительно пообщался с главой Alphabet Сундаром Пичаем (Sundar Pichai) и руководителем YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki). Вскоре после этого компания выпустила заявление, в котором подчеркнула, что это временная мера и качество видео станет стандартным по умолчанию.

Ранее компания «Яндекс» запустила онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру, в том числе и в России. На карте указаны актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 242,7 тысячи человек. Свыше 9,8 тысячи скончались, 85 тысяч — вылечились. В Европе зарегистрировано множество случаев заражения, в особенности в Италии, Испании, Франции и Германии. Италия к вечеру 19 марта обогнала Китай по числу погибших. В европейской стране погибли 3405 человек, это превышает число жертв в Китае — 3245.

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