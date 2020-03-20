YouTube ухудшит качество видео из-за коронавируса

Видеосервис YouTube принял решение ухудшить качество роликов, публикуемых на сайте, чтобы уменьшить нагрузку на интернет в странах Европейского союза. Как передает Reuters, это связано с ростом числа зрителей из-за карантина в связи с коронавирусом.
Владелец YouTube, корпорация Alphabet, последовал призыву еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона (Thierry Breton). Политик попросил стриминговые сервисы снизить качество видео, чтобы избежать проблем с интернет-соединением. По его оценке, видеоконтент составляет огромную долю трафика в сети.
По данным агентства, Бретон предварительно пообщался с главой Alphabet Сундаром Пичаем (Sundar Pichai) и руководителем YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki). Вскоре после этого компания выпустила заявление, в котором подчеркнула, что это временная мера и качество видео станет стандартным по умолчанию.
Ранее компания «Яндекс» запустила онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру, в том числе и в России. На карте указаны актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 242,7 тысячи человек. Свыше 9,8 тысячи скончались, 85 тысяч — вылечились. В Европе зарегистрировано множество случаев заражения, в особенности в Италии, Испании, Франции и Германии. Италия к вечеру 19 марта обогнала Китай по числу погибших. В европейской стране погибли 3405 человек, это превышает число жертв в Китае — 3245.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения