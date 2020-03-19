Отрезанным от мира участникам шоу сообщили о коронавирусе и показали их реакцию

Отрезанным от мира участникам немецкого реалити-шоу «Большой брат» рассказали о пандемии коронавируса. Создатели программы приняли решение нарушить правила передачи, согласно которым герои не имеют права знать о том, что происходит в мире, и подготовили специальный выпуск. Об этом сообщает Daily Mail.

Ведущий Йохен Шропп (Jochen Schropp) проинформировал участников реалити-шоу о том, что коронавирус распространился по всему миру и вызвал пандемию. Шропп отметил, что вирус опасен в основном для пожилых людей, и заверил, что с членами семей героев передачи все в порядке. Герои проекта слушали ведущего крайне внимательно. После этого им показали видео, которые для них сняли близкие. Реакция многих была крайне эмоциональной.

Ранее стало известно, что создатели «Большого брата» приняли решение рассказать участникам шоу о пандемии коронавируса после критики в социальных сетях. При этом в правилах программы говорится, что информационную блокаду в отношении героев программы можно нарушать только в случае болезни кого-либо из членов их семей.

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