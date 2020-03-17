От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса

Участников немецкого реалити-шоу «Большой брат» назвали последними людьми в мире, которые не знают о пандемии коронавируса. Как сообщает The Guardian, правила передачи подразумевают, что герои должны быть полностью отрезаны от внешнего мира.

В 13-м сезоне немецкого шоу на данный момент участвуют 14 человек. Для большинства из них съемки начались 6 февраля, тогда коронавирус считался исключительно китайской проблемой. Несколько человек присоединились к «Большому брату» 6 марта, однако отмечается, что они вряд ли могут представлять текущие масштабы распространения вируса.

Продюсеры шоу объяснили решение скрыть пандемию от героев правилами передачи: они нарушают информационную блокаду только в случае болезни кого-либо из членов семьи участника. Позицию создателей шоу раскритиковали в социальных сетях, после чего продюсеры приняли решение рассказать запертым в доме участникам о пандемии. Посвященный этому специальный выпуск выйдет в эфир 17 марта.

Ранее IT-эксперты предупредили россиян о том, что пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете. Злоумышленники организовывают сбор пожертвований якобы на борьбу с вирусом, а также рассылают от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) письма, содержащие ссылки на фишинговые сайты.

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