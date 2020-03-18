Коронавирус поставил порно под угрозу

Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии Free Speech Coalition порекомендовала производителям фильмов для взрослых на добровольной основе остановить съемки на две недели из-за коронавируса. Как сообщает BuzzFeed, пандемия поставила под угрозу закрытия студии в США и Канаде.

«Мы просим остановить производство нового контента до 31 марта и рекомендуем актерам и актрисам немедленно прекратить сниматься с партнерами, с которыми они не живут вместе», — говорится в сообщении ассоциации. Актеры продолжат проходить плановые проверки здоровья.

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Отмечается, что добровольная остановка съемок затронет около двух тысяч порноактеров и актрис. Представители индустрии уже заявили, что понесут из-за нее серьезные финансовые потери. «Это невозможно. Мы должны выбирать между кризисом в области здравоохранения и финансовым кризисом», — сказал один из основателей компании Luster Production, известный под псевдонимом Fivestar.

Ранее режиссер фильмов для взрослых Векс Эшли призвала людей, которые хотят оставаться здоровыми во время пандемии коронавируса, брать пример с порноактеров. По ее мнению, представители этой профессии регулярно взаимодействуют с чужими телесными жидкостями, поэтому намного больше заботятся о гигиене, чистоте и профилактике, чем обычные люди.

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