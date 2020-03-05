Пользователи интернета ринулись за порно с коронавирусом

Пользователи интернета стали активно искать порно по тематике китайского коронавируса SARS-CoV-2. Как замечает Motherboard, ролики стали регулярно публиковать на сайтах с порнографическими видео.

По поиску слова «коронавирус» на Pornhub пользователям показывается больше 100 видеороликов. В одном из них описано, что женщина средних лет согласилась на секс за лекарство от заболевания, а в другом, что два пациента с коронавирусом занимаются сексом в палате на карантине. Как отмечает издание, юзеры ринулись искать эротический контент подобной тематики.

Некоторые видео имеют полноценный сюжет. Например, ролик пары под ником Spicy x Rice посвящен китайскому городу Ухань. В реальности его закрыли вскоре после того, как на территории города было зафиксировано множество зараженных вирусом. Эротическое видео сделано в формате записи с нагрудного видеорегистратора.

В главной роли выступает сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Он прибывает в Ухань после закрытия города. По сюжету, мужчина в защитном костюме изучает заброшенный медицинский центр. Через некоторое время на него нападает женщина. После этого между актерами начинается секс.

Тем не менее далеко не все видео действительно посвящены набирающей популярность тематике. Некоторые лишь используют слово для того, чтобы заинтересовать зрителя, но на самом деле содержимое не имеет отношения к заболеванию.

Ранее врач Александр Мясников призвал не бояться коронавируса. Он отметил, что распространение этого вируса может иметь для человечества положительный эффект.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели свыше 90 тысяч человек. Более трех тысяч скончались, а свыше 48 тысяч — вылечились. Случаи заболевания зафиксированы в 73 странах мира. В России в общей сложности зафиксированы шесть случаев заражения: двое граждан Китая на территории страны, три россиянина, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, а также россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.

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