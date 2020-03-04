Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что публикации были заблокированы по запросу Генеральной прокуратуры. В частности, речь идет о сообщениях во «ВКонтакте» и Facebook, которые признали информацией, «создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

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Ранее 4 марта сообщалось о задержании распространителей фейков о массовом заражении коронавирусом в Москве. В отношении злоумышленников начата доследственная проверка, недостоверную информацию пообещали удалить в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин заявил, что, согласно докладу ФСБ, информационные вбросы по коронавирусу идут из-за границы. «Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — сказал он, подчеркнув, что в РФ ничего критического в связи с распространением в мире коронавируса не происходит.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 90 тысяч человек. Более трех тысяч пациентов скончались.

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