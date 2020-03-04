Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении злоумышленников начата доследственная проверка, в ближайшее время будут приняты меры по «удалению недостоверных сообщений».

Ранее сообщалось, что пранкеры оставляют в Рунете комментарии, призывающие спасаться бегством от эпидемии коронавируса, и намеренно устраивают истерию. В сети появляются однотипные сообщения, в которых говорится о якобы как минимум 20 тысячах заразившихся смертельным вирусом москвичей.

2 марта в Москве были госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. Как отмечал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека были помещены в карантин. Первые пробы, взятые у пациентов, контактировавших с заразившимся, показали отрицательный результат.

Собянин также сообщил, что на коронавирус проверяются все больные пневмонией — это наиболее тяжелая форма осложнения инфекции. Для их лечения выделены специализированные корпуса.

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