В России пранкеры устроили истерию с эпидемией коронавируса

Пранкеры оставляют в рунете комментарии призывающие спасаться бегством от эпидемии коронавируса и намеренно устраивают истерию. Об этом пишет URA.RU.

Пранкеры оставляют в комментариях к записям однотипные сообщения, в которых говорится о якобы как минимум 20 тысячах заразившихся смертельным вирусом москвичей. При этом такие комментарии появляются под абсолютно несвязанными с медициной постами во всех популярных соцсетях и мессенджерах.

Авторы таких сообщений призывают россиян ходить в масках, запасаться продуктами и «беречь наших близких».

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Генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков, специализирующейся на информационной безопасности, рассказал изданию, что был выявлен информационный вброс. Пранк «распространяется на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), форумы мам и других. Зафиксировано более 9172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость», — уточнил он.

Аналогичная ситуация фиксировалась во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. Тогда сообщалось о трех сотнях погибших в огне. Позднее выяснилось, что автором фейка был украинский пранкер Никита Кувиков (Вольнов). Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

2 марта в Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин.

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