Департамент здравоохранения Москвы дал рекомендации по профилактике коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал новое пособие с рекомендациями по лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Организациями-разработчиками рекомендаций выступили ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы», ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России», ФГБУ «НИЦЭМ имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Академия постдипломного образования ФГБУ «ФНКЦ ФМБА России», ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

Пособие предназначено в том числе для врачей-инфекционистов и педиатров. Особое внимание в нем уделено вопросам организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий при выявлении больного (подозрительного) на COVID-19.

В документе отмечается, что для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа 2b. Среди имуннотропных препаратов, оказывающих противовирусное действие, рекомендуются «Анаферон», «Эргоферон», «Кагоцел». При этом отмечено, что противовирусное действие «Анаферона» и «Эргоферона» на сезонные коронавирусы человека, имеет доказательную базу.

В 2019 году независимая исследовательская организация Synergy Research Group, ежегодно составляющая рейтинг компаний, проводящих клинические исследования, назвала компанию производителя «Эргоферона» и «Анаферона» «Материа Медика Холдинг» лидером среди отечественных компаний по количеству проведенных Клинических исследований.