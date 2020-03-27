Российский губернатор призвал дачников оставаться на местах

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша призвал дачников, приехавших из Москвы, оставаться на местах и не покидать пределы своих участков. Его слова передает Telegram-канал «Подъем».
Шапша обратился к тем россиянам, которые проживают в столице, но имеют недвижимость в области. Им следует соблюдать режим самоизоляции во время предстоящей выходной недели. «Если есть дача, люди, конечно, могут приехать. Но это не касается развлечения или какого-то праздного времяпрепровождения», — подчеркнул губернатор.
Шапша отметил, что данный призыв в первую очередь содержит заботу о близких и о соседях, поэтому чиновник рассчитывает на понимание россиян.
Ранее специалисты зафиксировали в Подмосковье дачный бум — в марте 2020 года спрос на съемные дома в области превысил прошлогодний уровень на 14 процентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения