Москвичам предложили бесплатные дачи

Дачу в Подмосковье при желании можно снять бесплатно — соответствующие варианты есть в ряде районов области, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В частности, в базе портала размещено такое объявление — хозяин дачи в Желтиково (Сергиево-Посадский район) готов сдать полдома за 5 тысяч рублей в месяц либо даром, если жилец, желательно девушка или семья с одним ребенком, будет помогать по работе в доме и на огороде. Условия проживания обычные: кирпичный дом, рядом лес, озеро, магазины и железнодорожная станция. В доме есть санузел, печка.

Еще один собственник, сдающий дачу за 5 тысяч рублей, но готовый дать скидку или взять оплату помощью по хозяйству, живет в Шатуре. Согласно объявлению, для жильцов есть условие: на участке не шуметь, чтобы не пугать птиц и зверей. Можно гулять в саду, ходить на рыбалку и охоту, собирать грибы и ягоды в окрестном лесу.

Материалы по теме «Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры» Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?

По ставке 6 тысяч рублей в месяц предлагается дача под Звенигородом, на берегу реки напротив Саввино-Сторожевского монастыря. Дом старый, кровля на веранде уже обрушилось, но сам участок (17 соток) находится в центре села. Тем, кто намерен в дальнейшем купить его, хозяин готов сдавать объект за 1 рубль в месяц.

Кроме того, по данным риелторов, в Подмосковье множество домов сдаются по символическим ценам — за 6-10 тысяч рублей в месяц. Соответствующие предложения можно найти в Орехово-Зуевском районе, около Химок, в Люберцах. Средняя ставка найма дачи в области составляет 57 тысяч рублей в месяц.

Ранее в марте сообщалось, что ставки аренды загородной недвижимости в России могут в ближайшем будущем существенно увеличиться: их росту будет способствовать всплеск спроса на съемные дачи, произошедший из-за пандемии коронавируса и закрытия границ многих стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru