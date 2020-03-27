Кремль назвал цель предстоящей выходной недели

Цель предстоящей выходной недели — минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 27 марта.
Он отметил, что в это время удаленные формы работы приветствуются.
Ранее в пятницу Мишустин попросил граждан серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции в этот период. Он призвал их отказаться от развлечений и поездок, и побыть дома.
Ранее в ходе обращения к нации в связи с новым вирусом президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. При этом заработная плата сохраняется. По его словам, это должно снизить скорость распространения инфекции.
В Минтруде уточнили, что оплата за эти дни производится в обычном, а не повышенном размере. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Россияне будут отдыхать с 28 марта по 3 апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения