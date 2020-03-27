Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля. Полные разъяснения опубликованы на сайте ведомства.

Особо оговаривается, что поскольку установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, то наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат. Однако, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. Среди них все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда ОМС. Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие.

26 марта заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что власти Москвы в конце следующей недели решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом. Она пояснила, что все принятые на сегодняшний день меры рассчитаны только на одну неделю.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это позволит снизить распространение коронавируса.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.

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