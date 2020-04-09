Российскую ипотеку поддержат в условиях падения спроса на жилье из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на руководителя аналитического центра госкорпорации «Дом.РФ» Михаила Гольдберга.
В компании решили поддержать рынок недвижимости. Одна из мер — субсидировать ставки по ипотеке до восьми процентов. Как сказал Гольдберг, если их субсидировать по всем новостройкам со второй половины 2020 года и до конца 2021 года, то на это потребуется около 100 миллиардов рублей.
«Надеюсь, что до 2022 года дело точно не дойдет. Опыт 2015-2016 годов показал, что период помощи занял примерно полтора года. Будем рассчитывать на это, но я верю, что кризис с финансовой точки зрения будет мягче, чем тогда», — отметил представитель организации.
Эксперты, опрошенные изданием, расходятся во мнениях по поводу ставок. Одни утверждают, что ипотечная ставка в восемь процентов психологически приемлема, особенно в массовом сегменте, где доля жилищных кредитов может достигать 70 процентов. Другие специалисты утверждают, что требуется субсидирование или прямое снижение ипотечных ставок до пяти процентов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить условия предоставления кредитных каникул по ипотеке. До этого сообщалось, что воспользоваться правом на отсрочку по жилищному кредиту могут лишь те граждане, чей объем кредита не превышает 1,5 миллиона рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения