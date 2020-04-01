Подсчитан средний срок накопления на квартиру в Москве

Подсчитан средний срок накопления на квартиру в «старой» Москве (в пределах Московской кольцевой автодороги) — на это проживающей в столице семье из двух человек, по подсчетам экспертов, понадобится 7,8 года. Об этом говорится в материале компании «Метриум», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Данный показатель близок к показателю 2018 года. По его итогам средняя стоимость квартиры на первичном рынке Москвы составляла 9,67 миллиона рублей, а к концу 2019 года она повысилась до 10,1 миллиона рублей (плюс пять процентов).

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Специалисты компании пояснили, как рассчитывали срок накопления. Например, к концу 2019 года семья заработала около 1,3 миллиона рублей (в среднем по 74 тысячи рублей в месяц на человека) за вычетом прожиточного минимума (около 19,8 тысячи рублей в месяц на каждого). Соответственно, совокупный чистый доход вырос на семь процентов, поскольку в 2018 году он составлял 1,21 миллиона рублей. Однако повышение доходов сдерживал заметный рост цен, который сказался на увеличении прожиточного минимума трудоспособного москвича. К концу года показатель равнялся 19,8 тысячи рублей, хотя по итогам 2018-го составлял 18,4 тысячи рублей. Таким образом, несмотря на повышение доходов, у средней семьи выросли и расходы.

Эксперты советуют обратить внимание и на Новую Москву, которая отличается более низкими ценами. По итогам 2019 года средняя стоимость квартиры массового сегмента здесь составила 6,9 миллиона рублей. Коэффициент доступности такого жилья составляет около 5,3 года, что заметно доступнее, чем на рынке новостроек «старой» Москвы.

Ранее эксперты подсчитали средний срок выплаты ипотеки в России — он равняется 18 годам. В позапрошлом году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, а в прошлом данный показатель вырос до 18,6 года. По итогам 2018 года объем выдачи ипотеки равнялся трем триллионам рублей.

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