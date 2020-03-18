Подсчитана доля дефектных квартир по реновации в Москве

В Москве подсчитали долю дефектных квартир по реновации. В каждой пятой из них были обнаружены поломки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя департамента строительства Москвы Александра Ломакина.

Как заявил чиновник, в настоящий момент люди готовятся заселиться в 11 тысяч квартир, расположенных в 49 домах. Он не стал отрицать тот факт, что порядка 20 процентов уже сданных квартир действительно имеют замечания по их качеству. При этом Ломакин уточнил, что в основном они расположены в домах, строительство которых велось до введения стандартов реновации.

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Чаще всего участники программы жалуются на мелкие поломки, которые, по словам чиновника, устраняются в течение часа. В их числе неплотно прилегающие розетки или разболтанные ручки межкомнатных дверей. Одновременно с этим Ломакин признал, что выявлялись случаи и более существенных поломок, из-за которых приходилось, к примеру, полностью заменять оконный блок.

Как сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй, власти стараются прислушиваться к мнению граждан еще на этапе проектирования новых домов. Сейчас в столице возводится 159 домов, остальные находятся на этапе проектирования.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести в субботу» заявил, что программу реновации стоит развивать на территории всей России. По словам бывшего заммэра Москвы, который ранее руководил реновацией, стоит начать с крупных российских городов. Спустя несколько дней он уточнил, что заниматься ею по всей стране сразу невозможно. По мнению чиновника, приоритет нужно отдать аварийному жилью и облагораживанию крупных городов.

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