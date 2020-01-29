Вице-премьер объяснил свои слова о реновации во всей России

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин объяснил свои слова о реновации во всей России. Как утверждает вице-премьер, вот так взять и начать заниматься ею в стране невозможно. Об этом сообщает Meduza.

В интервью изданию Хуснуллин сказал, что планирует заниматься жильем, в том числе аварийным, и комфортной средой в рамках нацпроекта. Приоритет отдан именно этому, а «все остальное — время покажет».

«Что касается реновации — я не говорил, что мы начнем ее по всей стране, я говорил, что такую возможность необходимо рассмотреть», — прокомментировал вице-премьер. До этого он говорил, что распространение программы стоит начать с крупных российских городов, поскольку жилье «стареет» и довольно серьезными темпами.

Ранее эксперты по недвижимости подсчитали, что если программу запустят в масштабах всей страны, то в регионах реновация может затронуть более 20 процентов жилого фонда.

До вступления в нынешнюю должность Хуснуллин был заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства.

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