Стали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».

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По информации издания, доход премьер-министра Михаила Мишустина в 2018 году составил почти 19 миллионов рублей, а первого вице-премьера Андрея Белоусова — около 7,68 миллиона рублей. Доход вице-премьера Виктории Абрамченко за тот же период составил 10,6 миллиона, Дмитрия Григоренко — 8,7 миллиона, Татьяны Голиковой — 14,2 миллиона, Юрия Борисова — 17,3 миллиона, Юрия Трутнева — 538 миллионов, Марата Хуснуллина — 8,8 миллиона . Данные о доходах вице-премьеров Алексея Оверчука и Дмитрия Чернышенко не сообщаются.

Доход министра транспорта Евгения Дитриха в 2018-м составил 7,1 миллиона рублей, главы МЧС Евгения Зиничева — 9 миллионов, министра водных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина — 47,5 миллиона, министра по развития Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова — 6,6 миллиона, министра внутренних дел Владимира Колокольцева — 10 миллионов, министра труда и социальной защиты Антона Котякова — 14,9 миллиона, министра просвещения Сергея Кравцова — 3,4 миллиона, министра иностранных дел Сергея Лаврова — 7,3 миллиона.

Доход министра культуры Ольги Любимовой указан в размере 2,5 миллиона рублей, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова — 443 миллиона, министра здравоохранения Михаила Мурашко — 4,3 миллиона, министра энергетики Александра Новака — 18,6 миллиона, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева — 183,8 миллиона, министра экономического развития Максима Решетникова — 7,6 миллиона, министра финансов Антона Силуанова — 40 миллионов, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова — 8,7 миллиона, министра юстиции Константина Чуйченко — 13,1 миллиона, министра обороны Сергея Шойгу — 11,5 миллиона, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева — 23,1 миллиона рублей.

Данных о доходах министра спорта Олега Матицына и министра цифрового развития Максута Шадаева нет.

Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», формирующий новый состав правительства. В тот же день Мишустин представил кандидатов на посты в кабмине.

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