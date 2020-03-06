На севере Москвы появится новый район

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК) по результатам публичных слушаний принято решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка общей площадью 77,5 гектара, расположенного в производственной зоне «Автомоторная». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Проект станет одним из самых масштабных в городе Москве. Общая площадь объектов, которые будут построены на месте производственной зоны "Автомоторная" составит почти 2 миллиона квадратных метров, из которых: 1,24 миллиона квадратных метров — это объекты жилого назначения с необходимой социальной инфраструктурой — детскими садами, школами, объектами здравоохранения. Также будет построено 504 тысячи квадратных метров объектов производственного назначения и 167 тысяч квадратных метров под объекты общественно-делового назначения», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Видео: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В пресс-службе ДИиПП Москвы также рассказали о том, что 112 тысяч квадратных метров жилых помещений, построенных в рамках проекта, будут направлены на программу реновации жилья. Реализация проекта комплексного развития территории позволит создать около 18 тысяч новых рабочих мест в шаговой доступности от МЦК. Общий объем планируемых инвестиций в проект — 130 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта составит до 80 миллиардов рублей.