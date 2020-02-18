Карачаровский механический завод презентовал юбилейную серию лифтов

На территории компании «Карачаровский механический завод» (КМЗ) состоялась презентация юбилейной серии лифтового оборудования, созданной специально к 70-летию завода.

Линейка пассажирских лифтов серии «Пегас», разработанная российскими конструкторами и итальянскими дизайнерами, является более прогрессивной в сравнении с традиционно выпускаемыми заводом лифтами с точки зрения применения новых технических решений в обеспечении безопасности и комфорта. Так, например микропроцессорная станция управления имеет функцию экстренной эвакуации пассажиров. К особенностям новой линейки лифтов можно отнести повышенную функциональность, использование новейших разработок в системе безопасности, улучшенный дизайн, повышенная плавность и бесшумность хода.

В презентации новых лифтов и торжественном мероприятии, посвященном юбилею завода, принял участие руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Он осмотрел новые модели и ознакомился с работой современного оборудования — линией IRON и револьверно-пробивным прессом FinnPower.

«Мы увидели высокий уровень автоматизации производства и хорошую кооперацию с иностранными коллегами, — отметил Александр Прохоров. — С руководителем предприятия мы уже обсудили возможности расширения рынка сбыта и вывода продукции КМЗ за пределы страны, готовы поддерживать предприятие».

Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 1500 лифтов в месяц, но сегодня загружены они примерно на треть. То есть возможность производить больше существует. Как отметил генеральный директор завода Сергей Заика, КМЗ — один из крупнейших поставщиков Москвы и России: основные потребители — это застройщики (девелоперы), а также фонды капитальных ремонтов регионов. И они делят рынок примерно 50 на 50. Но завод готов наращивать экспортные объемы. Сейчас поставки идут в Казахстан, Туркмению. Прорабатываются такие направления, как Армения. Недавно интерес к лифтам московского производства проявила Австралия.

Для Москвы Карачаровский механический завод — один из стабильных работодателей и налогоплательщиков. На предприятии работают более 1000 человек, в бюджет перечисляется ежегодно около 800 миллионов рублей. Вместе с производством расположено конструкторское бюро, а также испытательный центр, где проводятся все работы по проверке безопасности лифтового оборудования. Стоит заметить, что в столице лифтовая отрасль представлена четырьмя производителями. За прошлый год они выпустили 14 тысяч единиц техники.

17 февраля 2020 года предприятие отметило свой юбилей. В это день 70 лет назад на заводе была выплавлена первая партия чугуна. Предприятие стоит у истоков отечественного лифтостроения и является крупнейшим лифтовым предприятием России с 20-процентной долей рынка. В настоящее время около 60 тысяч лифтов КМЗ эксплуатируется в Москве и более 200 тысяч по всей России.