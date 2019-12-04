В Москву пришла половина иностранных инвестиций России

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Москве, по данным Банка России, на 1 июля 2019 года составил 247,6 миллиарда долларов. Это составляет половину ПИИ России. Об этом рассказал вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Крупнейшими инвесторами столицы являются такие страны, как Германия, Финляндия, Франция, Италия, Австрия. Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость», — пояснил Владимир Ефимов.

В столице довольно много успешно локализованных зарубежных предприятий, отметил вице-мэр. Например, в Москве работает завод французской группы Renault. Численность его сотрудников — порядка 5 тысяч человек. В апреле 2013 года между правительством Москвы и компанией «Рено Россия» было заключено соглашение по развитию проекта автомобильного производства на территории города.

С 2013 по 2018 годы «Рено Россия» проинвестировало около 16 миллиардов рублей, на мощностях завода произведено более 700 тысяч автомобилей. В декабре 2018 года правительство Москвы присвоило компании официальный статус производителя автотранспортных средств и поддержало участие компании в федеральном специнвестконтракте (СПИК) с «АвтоВАЗ».

«Если говорить об иностранных инвесторах, локализовавших свои производства в Москве в этом году, то в марте в индустриальном парке "Индиго" открылся первый в России завод немецкого концерна KSB по производству насосов. Предприятие оборудовано станками в основном российского производства. На заводе создано 110 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 750 миллионов рублей», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Летом правительство Москвы подписало специальный инвестиционный контракт с компанией «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ»), основным акционером которой является японская корпорация тяжелого машиностроения IHI Corporation. В рамках СПИК инвестор с 2019 по 2022 годы вложит не менее 1,2 миллиарда в строительство нового производства автокомпонентов. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, в том числе роботизированной линией. На заводе появится 385 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

«Иностранный бизнес всегда может рассчитывать на различные преференции от московских властей. Например, для поддержки новых инвестпроектов в сфере промышленного производства город предоставляет льготы, которые снижают региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов», — добавил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

