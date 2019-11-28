Власти Подмосковья подвели итоги работы международного молочного форума

Международный агропромышленный молочный форум в Красногорске посетили свыше 3,4 тысячи человек из 33 стран, заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 28 ноября.

«Молочный форум с каждым годом приобретает все больший масштаб на международном уровне и становится ключевой площадкой для развития молочной отрасли в России», — сказал Хромов.

В частности, на полях форума был подписан план мероприятий по сотрудничеству с Белоруссией, открыто новое предприятие на 1199 коров и заключены 11 инвестиционных соглашений на общую сумму 11,5 миллиарда рублей, уточнил он.

В свою очередь, заместитель министра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов рассказал о большом интересе иностранных компаний к сырному кластеру в Дмитровском округе. «Четыре резидента там уже строят заводы, но есть вторая очередь и свободные участки», — напомнил он.

По его словам, другим вектором сотрудничества является создание перерабатывающих кластеров около крупнейших транспортно-логистических комплексов.

Рекордные масштабы в этом году приобрела традиционная выставка молочной продукции и технологических образцов от крупнейших подмосковных и российских производителей, говорится на сайте областного правительства. Всего на форуме были представлены свыше 20 экспонентов.

За шесть лет форум посетили порядка 13 тысяч человек из десятков стран, подписано 50 соглашений на сумму более 36 миллиардов рублей.