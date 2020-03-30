Российской недвижимости предсказали тотальное обесценивание

Отечественной коммерческой недвижимости предсказывают тотальное обесценивание. Оно произойдет из-за массовых банкротств малого бизнеса, говорится в материалах компании World Real Estate Fund, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«На данный момент есть опасность "свертывания" экономики из-за того, что практически полностью остановился малый бизнес, — отмечают аналитики. — На какое-то время сил на сохранение персонала хватит, но если нынешние ограничения продлятся достаточно долго, то организации начнут массово банкротиться, аренду прекратят платить, владельцы объектов начнут избавляться от недвижимости».

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По мнению экспертов, это приведет к обесцениванию российской коммерческой недвижимости на 20-30 процентов. «Если объект приобретен в кредит, то он уйдет к банкам, а те, в свою очередь, будут "скидывать" их еще дешевле, так как это не профильный актив для них. Такая ситуация может привести к краху многих банков», — предупреждают в World Real Estate Fund.

Ранее в марте России предрекли двукратное падение вложений в квадратные метры. Объем инвестиций в отечественный рынок недвижимости по итогам 2020 года может снизиться до 150 миллиардов рублей вместо ожидавшихся ранее 300 миллиардов.

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