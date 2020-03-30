России предрекли двукратное падение вложений в недвижимость

Объем вложений в российский рынок недвижимости по итогам 2020 года может снизиться двукратно, составив 150 миллиардов рублей вместо ожидавшихся ранее 300 миллиардов. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании CBRE, материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, падение до 150 миллиардов рублей — это возврат к показателям 2014 года. В первом квартале 2020-го объем инвестиций в недвижимость России, по предварительным оценкам, достигнет порядка 36 миллиардов рублей, что соответствует уровню в аналогичных периодах за последние три года. В начале 2020-го были закрыты ряд сделок, которые находились на завершающей стадии в конце прошлого года, поясняют в CBRE.

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«Мы ожидаем, что во втором квартале конверсия сделок будет минимальная и при условии нормализации ситуации с распространением вируса COVID-19 начнет возобновляться во втором полугодии», — предрекают аналитики. По их словам, инвесторы будут тяжелее принимать решения по приобретению объектов недвижимости из-за возросших рисков, связанных с неопределенностью, ухудшением макроэкономических показателей и снижением эффективности бизнес-процессов.

Ранее в марте сообщалось, что из-за пандемии коронавируса вакантность московских офисов может вырасти до 50 процентов. COVID-19 вкупе с резким падением курса рубля ударили по заполняемости бизнес-центров, приведя к тому, что сделки и по аренде, и продаже офисной недвижимости в столице практически прекратились.

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