Мировые богачи нашли новый способ зарабатывать состояния

Состоятельные бизнесмены нашли новый способ хранить деньги и приумножать богатство в условиях замедления роста мировой экономики и смягчения кредитно-денежной политики центральными банками разных стран. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за стагнации в мировой экономике регуляторы начали снижать процентные ставки по депозитам, постепенно опуская их до отрицательных значений. Это сделало вклады невыгодными для мировых богачей, поскольку при отрицательных ставках они фактически вынуждены платить банкам за хранение своих средств.

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Однако бизнесмены нашли новый способ сохранять деньги, одновременно зарабатывая состояния. Они создают небольшие семейные инвестиционные фирмы для управления собственным богатством или фонды и используют их для выдачи прямых кредитов рискованным предприятиям под высокие проценты. Речь идет о небольших узкоспециализированных компаниях, которым банки после кризиса 2008 года начали отказывать в займах, считая такие вложения слишком опасными.

К подобным предприятиям, например, относятся проекты по разведке нефтяных месторождений, проекты по строительству элитной недвижимости, частные инвестиционные компании и технологические стартапы. Доходность от инвестиций в эти проекты может в два раза превысить доходность мусорных облигаций, пишет агентство.

Подобные вложения, по данным агентства, уже делают Прицкеры — одна из богатейших семей США, владеющая сетью отелей Hayatt, — и основатель Microsoft, богатейший человек планеты Билл Гейтс с женой Мелиндой. Кроме того, на прямом кредитовании компаний из собственного состояния замечен российский бизнесмен Евгений Денисенко. Через свою фирму Apolis он собирается вкладывать около 50 миллионов долларов в год в компании из таких секторов, как аутсорсинг, нефть, недвижимость.

Рынок частного кредитования расширился с 42,4 миллиарда в 2000 году до 787,4 миллиарда долларов в 2019-м, подсчитали в британской исследовательской фирме Preqin. По ее информации, с 2015 года число частных инвестиционных фирм, которые выдавали подобные кредиты, выросло со 129 до 393-х.

Ранее сообщалось, что состоятельные инвесторы также начали хранить сбережения в наличных — в таком виде находятся порядка 25 процентов их активов. Тенденция связана с опасениями падения фондового рынка к концу 2020 года.

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